"آل الشيخ": فيه حاجة اسمها "فيفا" ومحكمة "كاس"

محمد عبد الحارس
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا، على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لنهاية الموسم على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة الأهلي أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر.
وطالب "آل الشيخ" عبر "فيس بوك"، من مجلس الأهلي باللجوء إلى "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس".
وكتب قائلاً: "كله كوم ويعني إيه كهرباء لآخر الموسم؟! بقانون مين ده؟! فيه حاجه اسمها فيفا ومحكمة كاس".
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