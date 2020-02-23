طلب عاجل لـ"موسى" من مرتضى منصور .. والأخير يعتذر

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مرتضى منصور

الاهلى

أحمد موسى

اعتذر الإعلامي أحمد موسى، لمشاهديه على الهواء، بسبب رد فعل غريب من المستشار مرتضى منصور، أثناء الحديث عن وضع كرة القدم في مصر حاليًا، وكواليس فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي والمصري.

 وقال الإعلامي أحمد موسى: "أعتذر للمشاهدين عن هذه الحركة"، وطالب مرتضى منصور بالاعتذار، حيث رفض منصور سخرية البعض من فوز نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي متهكما بحركات غير لائقة على الهواء".

ومن جانبه قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: "بعتذر عن رد فعلي العنيف، ونحن في انتظار قرار الأمن من خوض مباراة القمة بين الزمالك والأهلي".

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