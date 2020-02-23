فنان سعودي يتصدر تويتر بسبب فضيحة "الزواج المسيار"

23 فبراير 2020 - 01:48 م

تصدر الفنان السعودي ناصر القصيبي، التريند على موقع التدوينات "تويتر"، في المملكة العربية السعودية ، بعد الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام سعودية عن قاضي طلق امرأة من زوجها ثم تزوجها مسيارًا، فتم فصله وجارٍ محاكمته.

وعلق المتابعون على "تويتر" بمشهد قام بتمثيله "ناصر القصيبي" في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الساخر "طاش ما طاش" قبل عدة سنوات، والذي كان يتناول نفس القصة التي قام بها القاضي.

وقال البعض: "لهذا السبب طالبوا بمنع هذا المسلسل من قبل، حتى لا تنتشر هذه التصرفات الغربية على مجتمعنا".

وصرح مصدر لصحيفة "الوطن" السعودية بأن هناك قرارًا صدر بفصل قاضٍ بالقصيم وتم إنهاء خدمته تأديبيًا وتحويله للنيابة لمحاكمته بعد تأييده لطلاق زوجة من زوجها ثم تزوجها مسيارا.





#ناصر_القصبي



أخبار عن فصل قاضي في القصيم وإحالته للمحاكمة بعد أن طلّق زوجة من زوجها ثم الزواج منها مسيار. والذي ذكّر المغردين بإحدى حلقات طاش ماطاش حيث أدّى فيها ناصر القصبي نفس القِصة قبل سنوات. pic.twitter.com/pmMAfJQEBj — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 23, 2020

فصل قاضي في القصيم لأنه طلق زوج من زوجته، ثم تزوجها (مسيار)

*وش وضع الزوجة اللي تقبل بالطلاق من زواج (علني)، وتتزوج زواج (مخفي)؟

*عرفتوا الحين ليش كان الوعّاظ يطالبون بمقاطعة #طاش_ما_طاش وأعمال #ناصر_القصبي؟ وتمادى بعضهم لحد التكفير؟

(لأنه كان فاضحهم في وقت كانت الناس فيه تقدسهم) pic.twitter.com/ScljWKDQpm — إبراهيم المنيف (@altamimi14) February 23, 2020