» الأجهزة الأمنية تكشف لغز سيدة الطالبية العجوز

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سيدة الطالبية العجوز
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متابعات - أمينة عبد العال

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الجيزة

سيدة الطالبية العجوز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف ملابسات تصوير مقطع فيديو لسيدة مسنة تريد الدخول لدورة المياه ورفض أخرى ونهرها لها، حيث تبين أن خادمة السيدة العجوز تريد الانتقام منها بعد تركها العمل ورفضهم إعادتها مرة أخرى.

وألقت مباحث أمن الجيزة القبض علي الخادمة وتدعي "صفاء وتبلغ من العمر 35 عامًا، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، واعترفت أنها كانت تعمل لدى السيدة العجوز "عايد" وتبلغ من العمر 76 وزوجها مستشار لوزير كهرباء سابق ويبلغ من العمر 75 سنة، وكانت تعمل منذ شهر يوليو  الماضي وحتى شهر أكتوبر وتركت العمل لديهم وعندما أرادت العودة للعمل لديهم رفضوا فقامت بنشر مقطع الفيديو انتقاما منها وكنوع من الابتزاز.

جدير بالذكر أن نيابة العمرانية برئاسة المستشار أحمد يسري تباشر حاليا التحقيقات مع المتهمة.


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