نصار : أعرف ناس أخطر علي مصر من الإخوان

23 فبراير 2020 - 02:40 م





وصف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، السياسة في مصر بالجمعيات الأهلية، قائلا :" الحياة السياسية في الدولة تحتاج إلي وجوه جديدة تمثلها ".



وأضاف نصار، خلال حواره لبرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، قائلا :"أعرف ناس أخطر عيل مصر من الإخوان وهم السلفيين ،لأن السلفيين لديهم فكر ينتج عنه كارثة. وتابع :" الإعلام المصري بدأ في التطور، ونجتاح إلى المزيد من فتح الآراء الحرة والتي لا تنال منها ولا تهدمها".



و أكمل :"هناك كانت مخالفات في الدستور المصري وكان أهمها رصد ميزانية اللتعيم والصحة، ليست واقعية، واليوم كان يجب ان يكون هناك شفافية في النسبة كام والنقص يأتيو من أين".

