نصار : أعرف ناس أخطر علي مصر من الإخوان

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الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق
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إيمان هاني

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الإخوان

جابر نصار

السلفيين

أون إي



وصف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، السياسة في مصر بالجمعيات الأهلية، قائلا :" الحياة السياسية في الدولة تحتاج إلي وجوه جديدة تمثلها ".

وأضاف نصار، خلال حواره لبرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، قائلا :"أعرف ناس أخطر عيل مصر من الإخوان وهم السلفيين ،لأن السلفيين لديهم فكر ينتج عنه كارثة. وتابع :" الإعلام المصري بدأ في التطور، ونجتاح إلى المزيد من فتح الآراء الحرة والتي لا تنال منها ولا تهدمها".

 و أكمل :"هناك كانت مخالفات في الدستور المصري وكان أهمها رصد ميزانية اللتعيم والصحة، ليست واقعية، واليوم كان يجب ان يكون هناك شفافية في النسبة كام والنقص يأتيو من أين".

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