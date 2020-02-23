» الإعلان عن أكبر حدث رياضي في السعودية.. في هذا الموعد

23 فبراير 2020 - 02:44 م

من المتوقع أن يعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية العربية السعودية عن أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وسيتم الإعلان عن الحدث بعد غدٍ الثلاثاء من خلال مؤتمر صحفي يعقده الأمير عبد العزيز في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

جدير بالذكر أن المملكة استضافت العديد من الأحداث العالمية منها نزال القرن في الملاكمة وبطولة الدرعية للتنس وسباق الخيل في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو والسوبر الإسباني والسوبر الإيطالي.