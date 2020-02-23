بعد أزماته المتكررة.. محمد رمضان يعلن الاعتزال

23 فبراير 2020 - 04:48 م

أعلن الفنان محمد رمضان، عن قرار صادم بعد أزماته المتكررة، والتي أبرزها مشكلته مع الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله من عمله مؤخرًا بسبب التقاط "رمضان" صورة من داخل قمرة القيادة التي كان "أبواليسر" قائدها، وهو ما يتنافي مع قوانين القيادة والطيران.

وأعلن محمد رمضان، اعتزاله الغناء في مصر، بسبب قرار نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء ورفض إعطاء تصاريح له لإحياء الحفلات الغنائية.

وقال رمضان في لقاء مع التلفزيون المصري، ليلة أمس السبت: «أنا أغنَى نجم في مصر حتى في الغناء.. وصاحب أغلى حفلة في الوطن العربي».

وشدد رمضان على أنه سيحترم نقابة الموسيقيين، وأنه لن يقيم أي حفلات في مصر، ولكن سيظل يغني بحفلات في الدول العربية وبقية أنحاء العالم.

وأكد بالقول :« أنا ضد منع مطربي المهرجانات من الغناء.. لهم حقوق في الانضمام إلى شُعَب النقابة مع التزامهم بالاشتراطات».

وأضاف الفنان: «لست مطرب مهرجانات، الجمهور اللي فرض عليَّ أكون مغنيًا لما لقيت التفاعل الكبير من أغاني الإعلانات اللي عملتها».

وعن أزمته مع صاحب مطعم "كبدة الرنس"، قال « أنا لم أهدد صاحب المطعم ولم أمارس عليه البلطجة، وأنا شعبيتي لم تهتز كما يروج لها البعض».

وتابع: « طول الوقت لازم يبقى ليك منتقدين بس دول مش منتقدين للأعمال الفنية».

وعن أزمته مع الطيار وإمكانية حلها، قال: «لو الطيار يقبل اني اتكفل بمرتبة كامل حتى تنتهي المشكلة .. انا مش عايز أحس أنه تضرر بسببي بنسبة 100%.. ومش بقول كده عشان يتنازل عن القضية لأ يكمل في القضاء عادي».