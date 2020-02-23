ما لا تعرفه عن الراحل عمرو مراد فهمي

23 فبراير 2020 - 05:00 م

توفى عمرو مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن عمر يناهز 37 عامًا، وذلك بعد أزمة صحية بالغة تعرض لها خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد .

وكان عمرو مصطفى يعاني من أزمات صحية متتالية خلال الفترة الماضية، قبل أن تعلن أسرته وفاته.

ونستعرض في 10 سطور معلومات عن عمرو فهمي:

1- فهمي، ينتمي لأسرة كروية عريقة فجده المهندس مراد فهمي كان لاعبًا سابقًا في الأهلي، وتولى منصب مدير الكرة كما أصبح عضوًا بمجلس إدارة النادي الأحمر، وسبق له تولى منصب السكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأول وهو المصري الوحيد الحاصل على وسام الاستحقاق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

2- والده هو مصطفي فهمي، الذي خلف والده فى منصب سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما عمل كمدير لقطاع المسابقات للفيفا ليكون المصري الأول الذى يشغل هذا المنصب قبل أن يتركه ويعود إلى مصر ليترشح على قائمة محمود طاهر -رئيس الأهلي السابق- بمنصب نائب الرئيس.

3- شقيق جد عمرو فهمي هو عزيز فهمي حارس مصر فى كأس العالم 1934 والذى احترف في نادي في مونبيليه الفرنسي.

4- حصل عمرو فهمي، على بكالريوس إدارة الأعمال من الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على ماجستير في الإدارة والقانون وعلوم الرياضة من جامعة مونتفزونت ببريطانيا ودبلومة من جامعة نيوشاتيل في سويسرا وبوكوني في إيطاليا ودبلومة الفيفا في ادارة وتسويق كرة القدم.

5- كان عمرو فهمي يتحدث 3 لغات بخلاف العربية وهى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

6- سبق له العمل في إدارة المسابقات بالكاف بين عامي 2007 و2015، كـأس أفريقيا للمحليين وإدارة البطولات المحلية داخل القارة ووصل فى عام 2015 لإدارة البطولة الأكبر في إفريقيا، كأس الأمم الأفريقية بالإضافة إلى الاستعانة به فى بطولة كاس العالم للشباب تحت 20 عاماً فى تركيا التى اقيمت عام 2013 وأولمبياد ريو دي جانيرو .

7- عمل فهمي، كمدير للعمليات الخاصة في إفريقيا بشركة لاجاردير سبور في فرنسا قبل تعيينه في منصب السكرتير العام للكاف.

8- فهمي الابن كان مشجعًا للأهلي محليًا وكان له الدور الأكبر في تأسيس أولتراس أهلاوي بالإضافة إلى تشجيعه نادي أرسنال عالميًا.

9- تولى فهمي منصب السكرتير العام للكاف في نوفمبر 2017، خلال اجتماعه الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط.

10- الراحل كان ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الانتخابات القادمة.