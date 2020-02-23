تفاصيل الحرب الخفية بين عمرو دياب ومحمد رمضان

23 فبراير 2020 - 05:16 م

حرب خفية بدأت في الظهور إلى العلن، بين المطرب عمرو دياب والفنان محمد رمضان، أسقط عليها الأخير الضوء عقب تصريحاته أمس في لقاء الإعلامي وائل الإبراشي، في أولى حلقاته على التليفزيون المصري.

وعلى الرغم من أن تحليلات البعض منذ ظهور صورة بشكل مفاجئ للطيار المفصول مع المطرب عمرو دياب، عقب أزمة الأول مع محمد رمضان، إلا أن هذه الأقاويل لم ترقى إلى حد التأكيدات حتى أعلن عنها "رمضان" بنفسه بشكل ضمني.

محمد رمضان يتهم عمرو دياب بالوقوف وراء أزمته

وخلال استضافة الإعلامي وائل الإبراشي، أمس للفنان محمد رمضان، تحدث عن أزمته مع الطيار أشرف أبواليسر الذي تسبب في فصله عن العمل، وقال :«الوسيط اللي بيني وبينه قاله نقعد ونحل الموضوع، فرد عليه الطيار أتكلم مع المحامي بتاعي، واكتشفت إن المحامي ده هو نفسه محامي مطرب كبير جدًا، وقلت أكيد صدفة، وبعدين لقيت الإنذار اللي مبعوت لنقابة الممثلين والموسيقيين من محامي آخر وهو أيضًا محامي لنفس المطرب، ويطالب بإيقافي عن التمثيل والغناء، وواحد منهم الأستاذ أشرف عبدالعزيز اللي طالب بإيقاف الحلقة النهاردة، وكان خصم ضدي من كام سنة في قضية مع إم بي سي وكان واخد حكم غيابي للتشهير بيا والحمد لله عملت استئناف والقضاء انصفني".

وعندما سأله الإبراشي "قصدك عمرو دياب"، رد رمضان "بدون ذكر أسماء".

رد محامي عمرو دياب

من جانبه رد المحامي أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، على اتهام محمد رمضان له، وقال في بيان رسمي عبر صفحته بموقع "فيس بوك"،: "ردًا علي المدعو محمد رمضان وما يدعيه أنني محامى المطرب الكبير جدًا، أقول إن محمد رمضان كان خصمى منذ عام وحصل على حكم غيابى والقضاء أنصفنى".

وأضاف المحامي في بيانه: "أود تصحيح أمر بسيط، وهو أنني محامٍ لنجوم ومنتجين ورياضيين كثيرين، علي سبيل المثال لا الحصر منهم الفنانون هاني رمزي وأحمد عز وعمرو سعد والمطرب أحمد سعد ونيرمين الفقي وداليا البحيري ونور وإيهاب توفيق، وشركات إنتاج عديدة وفي المجال الرياضي حسام حسن وعصام الحضري وهشام حنفي وشادي محمد وحسن شحاتة وإبراهيم حسن ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمود متولي وغيرهم".

واختتم بيانه قائلا: "أما بخصوص رفع دعوى عليه والقضاء أنصفه، فإن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكمًا حضوريًا نهائيًا بتغريمه 10000 جنيه والتعويض المدني المؤقت 10001 جنيه بتاريخ 26/6/2019".

ظهور الطيار مع عمرو دياب

وبعد أيام من اندلاع الأزمة بين محمد رمضان والطيار المفصول، خرجت صورة بشكل مفاجئ له مع الفنان عمرو دياب داخل الطائرة، إذ ظهر في ممر الطائرة مع "دياب" والفنانة "دينا الشربيني"، وهو ما اعتبره البعض دعمًا من الفنان للطيار في أزمته في محمد رمضان.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن القضية يبدو أنها دخلت في تحد وصراع بين عمرو دياب ومحمد رمضان، خاصة أن الأخير أصبح مكتسحًا الساحة الفنية والغنائية من خلال ملايين المشاهدات التي تحظى بها أغانيه فضلًا عن الحفلات التي تحظى بحضور شعبي كبير، فيما استبعد البعض ذبك مستندًا إلى تاريخ "الهضبة" الحافل بالنجاحات.

عمرو مصطفى يدخل على خط الأزمة

من جانبه دخل الملحن عمرو مصطفى، على خط الأزمة باعتباره صديقًا شخصيًا لعمرو دياب، وهاجم محمد رمضان، حيث قال: "تقول نمبر وان على الممثلين الساكتين على التجاوزات بتعتك، ماشي ملناش دعوة... لكن عند الغناء والموسيقى بلاش، علشان هتزعل... الموسيقى والغناء وعمرو دياب تحديدًا خط أحمر، وهو انت بتمتهن المهنة أو ليك فيها عشان أي حد في المهنة يغير منك ويحاربك... يابني انت ما تعرفش السلّم الموسيقي من سلم بيتك".