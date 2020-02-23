الدولار يتراجع أمام الجنيه مسجلًا رقمًا قياسيًا

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مال وأعمال

الدولار
الدولار
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الدولار

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الاحد

سعر الدولار تراجع مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس الخميس، ليسجل رقمًا قياسيًا مقارنة بأسعاره في السنوات الثلاث الماضية.

وفي البنك العربي الأفريقي، انخفض سعر الدولار 3 قروش، مسجلًا 15.49 جنيه للشراء، و15.59 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الخضرا قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف العملة الأمريكية 15.49 جنيه للشراء، و15.59 جنيه للبيع، في بنكي القاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، متراجعًا قرشين عن تعاملات الخميس.

وفي بنك مصر سجل 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع، ليبلغ حجم التراجع قرشين أيضًا.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي وتراجع سعر شراء الدولار قرشين ليسجل 15.54 جنيه.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي التعمير والإسكان وكريدي أجريكول عند 15.50 جنيه للشراء و15.60 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع، ليبلغ حجم التراجع قرشين أيضًا.

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