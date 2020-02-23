ثمانيني تزوج عشرينية فكانت نهايته مأساوية

23 فبراير 2020 - 05:37 م

ربما ظن أنه بزواجه من فتاة في عُمر أحفاده، سيعود به الزمن إلى الوراء ويعيش شبايه معها مرة أخرى، لكنه لا يعلم أن ما أخذته الأيام لا تستطيع أن يعيده مرة أخرى.

وبسبب فارق العمر بين الرجل المسن وزوجته الفتاة الشابة، تعرفت على شخص وأصبح عشيقها، تقابلها في الحرام ويقضيان شهوتهما، لكنهما لم يكتفيا بذلك، بل فكرا سويًا في كيفة التخلص من زوجها المسن بعد أن يكتب لها كل أملاكه.

قررت الزوجة اللعوب الاتفاق مع عشيقها على خطف زوجها، وإجباره على التوقيع على كل ممتلكاته لها، وبعد أن نفذا عملية خطفه، لم يوافق على التوقيع وقرر التخلص من حياته، ولا أن يترك ميراثه لزوجة خائنة، فقفز من الطابق الـ11 ليسقط صريعًا.

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا بسقوط رجل مسن يبلغ من العمر 80 عامًا من شقة بالطابق الـ 11 جثة هامدة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه توفى نتيجة اصابته بكسر فى الجمجمة وسقوطه من شقة يسكنها عامل، وبالانتقال وضبط المتهم اعترف بانه اتفق مع عشيقته زوجة المجنى عليه على خطفه.

وكشفت التحريات، أن المتهمة تمكنت من الهرب، عقب قيام زوجها بالقفز من شقة عشيقها بالطابق الـ11 في منطقة مدينة نصر، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمة، وأمرت نيابة أول مدينة نصر بسرعة ضبط واحضار المتهمة وعرض جثة المجنى عليه على الطب الشرعى.

وكان ضباط مباحث قسم أول مدينة نصر، تلقوا بلاغًا من النجده بعثور الأهالى على جثه مسن سقط من شقة بالدور الـ 11 ببرج فى دائرة القسم، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الشقة فى الطابق الـ11 وهي مستأجره باسم شخص يدعي" أحمد أ"، وبتكثيف التحريات وأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم ، الذى اعترف بواقعة اختطافه لمسن يدعى محمد 80 عامًا زوج عشيقته " نادية " فى العقد الثانى من عمرها التى هربت فور سقوط زوجها، وجار القبض عليها .