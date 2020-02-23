» الأهلي ينعي الراحل "عمرو مراد فهمي"

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رحيل عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي

المصريون

الاهلى

عمرو مراد فهمي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على نعى عمرو مصطفي فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» السابق، الذي توفى اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض فى سن 37 عاما.

ونشرت الصفحات الرسمية للنادي عبر مختلف مواقع السوشيال ميديا النعي قائلة: "الأهلي يشاطر المهندس مصطفى فهمي الأحزان في وفاة نجله".

وتولى عمرو فهمي مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمراني قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

تخرج فهمي من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

وعمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم أفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، وبعدها مديرا لبطولتي كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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