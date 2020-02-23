» عبد الله السعيد يُعلق على قرار إيقاف «كهربا»

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المصريون

الاهلى

كهربا

عبد الله السعيد

علق عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز والمنتخب الوطني، على قرار إيقاف محمود كهربا، جناح النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال عبدالله السعيد في تصريحات تلفزيونية: "إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم، عقوبة صعبة للاعب".

وأضاف عبدالله السعيد: "حب النادي هو أن يركز أي لاعب في الملعب، وأن يقاتل من أجل بطولة لفريقه، وأن يبذل أقصى ما لديه، وليس التعدي على جماهير الفريق المنافس".

يذكر أن لجنة المسابقات قررت أيضا إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وتغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.


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