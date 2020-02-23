» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك

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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، على ستاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة الدوري العام.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.


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