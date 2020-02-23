» مانشستر يونايتد يهزم واتفورد بثلاثية

23 فبراير 2020 - 06:20 م

فاز فريق مانشستر يونايتد على واتفورد، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسيطر مانشستر يونايتد على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 57 %، وسدد 10 تسديدات منها 4 كرات على المرمى، بينما سدد واتفورد 4 تسديدات منها تسديدة واحدة على المرمى.

وجاء هدف فريق مانشستر يونايتد الوحيد عن طريق برونو فرنانديز في الدقيقة 42، من أحداث الشوط الأول .

وعقب انطلاق احداث الشوط الثاني تمكن لاعبو مانشستر يونايتد من إحراز هدفين متتاليين ليقضي على آمال واتفورد .

أحرز أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني في شباك واتفورد بالدقيقة "58"، من خلال استقبال الكرة بطريقة مميزة من داخل منطقة الجزاء ليتمكن من تسجيله بطريقة رائعة لتسكن شباك واتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الممتاز.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى تمكن مانشستر يونايتد من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة "75"، عن طريق اللاعب ماسون جرينوود من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك واتفورد.

وعقب انتهاء المباراة احتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الانجليزي.