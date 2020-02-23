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القبض على أكبر تشكيل عصابي بالإسكندرية

قبلي وبحري

أمن الاسكندرية
أمن الاسكندرية
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الطيب حسين

الإسكندرية

تشكيل عصابى

أمن الإسكندرية

مديرية أمن الإسكندرية

 نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وانتحال صفة شخص متوفي والإضرار بمصالح الناس.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى مثل هذه الجرائم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث البحث الجنائي، قيام تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى انتحال صفة شخص متوفي والقيام بأعمال تضر الصالح العام، وكذا التزوير في المحررات الرسمية والعرفية للإضرار بمصالح المواطنين في الإسكندرية والصعيد والجيزة.

وفور ورود بلاغ إلى اللواء طارق الهلالي، رئيس إدارة البحث الجنائي في قطاع الأحوال المدنية، أمر بالبحث والتحريات وبعد التأكد من المعلومات التي وردت إليه، وجه اللواء أمير بهجت، مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية، بنشر الأكمنة والأقوال الأمنية لضبط التشكيل العصابي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط التشكيل والقبض على أفراده وبمواجهتهم اعترفوا بالتهم المنسوب إليهم.

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