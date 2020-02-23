بالفيديو.. جرافة إسرائيلية تُمثّل بجثمان شاب فلسطيني

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فلسطين

غزة

الاحتلال

جثمان الناعم

أقدمت جرافة إسرائيلية على التنكيل بجثمان الشاب الفلسطيني محمد علي الناعم (27 عاما) اليوم الأحد.

وفى وقت سابق من اليوم، استشهد "الناعم" برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وظهرت الجرافة في مقطع الفيديو، تنكل وتسحل جثمان الشاب، بينما ورافقتها آلية عسكرية إسرائيلية، في مدينة خان يونس شرقي القطاع.

ووصف المغردون، تنكيل جيش الاحتلال، بجثمان الشاب الفلسطيني بالجريمة اللاإنسانية، وقالوا إن المشهد مؤلم وبشع.

بدورها، نعت سرايا القدس الشاب محمد الناعم، وهو أحد كوادرها في خانيونس، مشيرة إلى أنه "استشهد في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس صباح اليوم".

واستشهد شاب وأصيب 3 آخرون، صباحا، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقذيفة مدفعية باتجاه المواطنين الفلسطينيين في شرق خان يونس، وقال جيش الاحتلال إنه أطلق النار على أشخاص كانوا يزرعون عبوة عند السياج الأمني.


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