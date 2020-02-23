بالفيديو.. جرافة إسرائيلية تُمثّل بجثمان شاب فلسطيني

23 فبراير 2020 - 06:51 م

أقدمت جرافة إسرائيلية على التنكيل بجثمان الشاب الفلسطيني محمد علي الناعم (27 عاما) اليوم الأحد.

وفى وقت سابق من اليوم، استشهد "الناعم" برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة.





جرافة لجيش الاحتلال تنكل بجثمان الشهيد على الحدود الشرقية لقطاع غزة وتدهسهُ مراراً في مشهد أقل ما يوصف بأنه سادي.#غزة pic.twitter.com/OY1c4CMg4j — حَـسَــنْ التَميمي???? (@HassanTamimi_) February 23, 2020

وظهرت الجرافة في مقطع الفيديو، تنكل وتسحل جثمان الشاب، بينما ورافقتها آلية عسكرية إسرائيلية، في مدينة خان يونس شرقي القطاع.

ووصف المغردون، تنكيل جيش الاحتلال، بجثمان الشاب الفلسطيني بالجريمة اللاإنسانية، وقالوا إن المشهد مؤلم وبشع.





جرافة لجيش الاحتلال تنكل بجثمان الشهيد على الحدود الشرقية لقطاع غزة وتدهسهُ مراراً في مشهد أقل ما يوصف بأنه سادي.#غزة pic.twitter.com/OY1c4CMg4j — حَـسَــنْ التَميمي???? (@HassanTamimi_) February 23, 2020

لا أتوقف عن المقارنة بين شكل الحياة على أي مكان يعيش فيه الإنسان مع غزّة،يستيقظ العالم كله مثلاً على روتين العمل والطبيعة والهدوء،ونحن نصحو على روتين الموت والتنكيل والدماء،الفرق بين روتين غزّة والعالم،أننا لا نعتاده،لا نعتاد الموت حتى لو لم نجرّب الحياة،وهذا ما يوجعنا دائماً. pic.twitter.com/wXAoPq82dC — حَـسـن أحـمـد مـطـر (@mattar1_hassan) February 23, 2020

بدورها، نعت سرايا القدس الشاب محمد الناعم، وهو أحد كوادرها في خانيونس، مشيرة إلى أنه "استشهد في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس صباح اليوم".





جرافة لجيش الاحتلال تنكل بجثمان الشهيد على الحدود الشرقية لقطاع غزة وتدهسهُ مراراً في مشهد أقل ما يوصف بأنه سادي.#غزة pic.twitter.com/OY1c4CMg4j — حَـسَــنْ التَميمي???? (@HassanTamimi_) February 23, 2020

لا أتوقف عن المقارنة بين شكل الحياة على أي مكان يعيش فيه الإنسان مع غزّة،يستيقظ العالم كله مثلاً على روتين العمل والطبيعة والهدوء،ونحن نصحو على روتين الموت والتنكيل والدماء،الفرق بين روتين غزّة والعالم،أننا لا نعتاده،لا نعتاد الموت حتى لو لم نجرّب الحياة،وهذا ما يوجعنا دائماً. pic.twitter.com/wXAoPq82dC — حَـسـن أحـمـد مـطـر (@mattar1_hassan) February 23, 2020

#عاجل : في جريمة إنسانية أمام عيون المقاومة الفلسطينية دخلت أليات الاحتلال داخل أراضي غزة شرق خانيونس للمرة الأولى وقطعت جثمان الشهيد وانتشلته إلى داخل الأراضي المحتلة في مشهد يُدمي القلب •

حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/sG6SxJbghM — Wli (@wmuhaker) February 23, 2020

واستشهد شاب وأصيب 3 آخرون، صباحا، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقذيفة مدفعية باتجاه المواطنين الفلسطينيين في شرق خان يونس، وقال جيش الاحتلال إنه أطلق النار على أشخاص كانوا يزرعون عبوة عند السياج الأمني.