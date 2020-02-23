عزل 15 مليون إيراني داخل العاصمة طهران بسبب«كورونا»

23 فبراير 2020 - 07:09 م

حالة من الاستنفار تسود الأجواء في العاصمة الإيرانية طهران، عقب وفاة أكثر من 18 مواطن وإصابة عشرات آخرين، بفيروس كورونا، حسب تقارير إعلامية.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي، اليوم الأحد، أنه سيتم فرض حجر صحي على العاصمة الإيرانية حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس كورونا المستجد، ما يعني عزل أكثر من 15 مليون مواطن، في إجراء أشبه بما تم في مدينة ووهان الصينية.

وطهران أكبر مدن إيران، ومن أكثر مدن المنطقة اكتظاظاً بالسكان، حيث يسكنها قرابة 15 مليون نسمة.

وبدأت السلطات الإيرانية تعقيم قطارات الأنفاق في أصفهان، تخوفا من انتقال «كورونا» إلى المدينة، التي لم يعلن فيها حتى الآن تسجيل أي إصابة.