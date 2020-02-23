» رد إماراتي قوي على عقوبات مباراة السوبر

23 فبراير 2020 - 08:07 م

نفى الإعلامي يعقوب السعدي رئيس مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، ما أكدته لجنة الانضباط بالاتحاد المصري في حيثيات عقوبات كأس السوبر.

وأشار السعدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، إلى أن كل ما يريده مسئولو اتحاد الكرة تم عرضه على الهواء، بينما لم يتم تقديم أي صور أو لقطات أخرى للمواجهة.

وقال السعدي: "اندهش من اقحام اسم أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر".

اختتم: "قولا واحدا لم نقدم أي لقطات أو صور أو شرائط لأي أحد عن المباراة أو ما حدث فيها ولم يطلب منا أحد هذا الطلب ما تريدونه عرضناه على الهواء، ولسنا طرفا في الأحداث".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في بيان رسمي، استناد لجنة الانضباط إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.



