اعترافات المتهمة بتصوير مُسنة أثناء بكائها لدخول الحمام

كشفت الأجهزة الأمنية التفاصيل الكاملة، في واقعة اتهام خادمة بتصوير مُسنة تبدي رغبتها في الذهاب لدورة المياه، ورفض الأولى والمتداولة إعلاميًا بـ"سيدة فيديو الحمام".

وكانت الواقعة من البداية، بتلقى مأمور قسم الطالبية، بلاغًا من موظف بالمعاش يبلغ من العمر 75 سنة، مُقيم دائرة القسم، بقيام مسئولي برنامج (مساءDMC ) بعرض مقطع فيديو بحلقة البرنامج المذاعة أمس على قناة (DMC ).

وتضمنت الحلقة مشاهد تظهر خلالها زوجته "عايدة 76 سنة" مُصابة بجلطة بالمخ منذ 3 سنوات، وهي في حالة بكاء وبصحبتها "صفاء 35 سنة" مُقيمة بدائرة مركز العياط، كانت تعمل لديهم كخادمة لرعاية زوجته.

حيث قامت الخادمة بتصويرها ونهرها وعدم السماح لها بدخول دورة المياه لتكرار طلبها ذلك، في حين تداول ذلك المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المُبلغ، أن توقيت تصوير مقطع الفيديو المُشار إليه أثناء تردد الخادمة عليهما لطلب العودة للعمل طرفهما مرة أُخرى.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد محل الإقامة الحالي للخادمة بدائرة قسم الطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية الخادمة بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ومعاونيه النقيب محمد أشرف والنقيب حسام أبو ضيف، وأمكن ضبطها.



وبمواجهتها اعترفت بتصوير مقطع الفيديو المُشار إليه باستخدام هاتفها المحمول لشعورها بالضيق من تكرار طلب زوجة المُبلغ الدخول لدورة المياه، لافتة إلى أنها حذفت المقطع عقب علمها بتداوله إعلامياً وبمواقع التواصل الاجتماعي.