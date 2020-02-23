» تفاصيل هروب مريض نفسي من مستشفى بالسعودية

23 فبراير 2020 - 08:27 م

كشفت مديرية الشؤون الصحية بجدة تفاصيل هروب مريض نفسي من مستشفى الصحة النفسية يوم الخميس الماضي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "تواصل"، أوضحت صحة جدة أن المريض كان في صالة الانتظار بعد توجيهه من جانب المختصين في قسم الطوارئ، وخلال فتح ملف له اختفى عن الأنظار هو ومرافقه.

وأضافت صحة جدة "المريض حضر لقسم الطوارئ، يوم الخميس، مع أحد أقاربه، ولم يتم الكشف عليه أو عرضه على طبيب الطوارئ، مع العلم بأنه حضر مع قريبه الذي أفاد عن سبب إحضاره أنه لاحظ عليه حركة كثيرة وأنه فاعل خير".

وتابعت الصحة "عندها تم توجيههم للانتظار من قبل التمريض لحين فتح ملف له، وعند فتح ملف طوارئ لم يكن موجودا ولا حتى قريبه، ولم يتم طلب أي دعم من قبل ذويه للعاملين بقسم الطوارئ".

وأتمت صحة جدة "حالة المريض لم تكن طارئة، ولم يكن في حالة تهيج، كما أنه ليس مريضا سابقا، وليس لديه ملف بالمستشفى".