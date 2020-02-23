رسميًا.. الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري

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اتحاد الكرة

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الانسحاب من بطولة الدوري العام في وجود اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.


وقال منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، إلى أنه لن يستكمل مباريات الدوري المصري في وجود لجنة إدارة اتحاد الكرة الحالية.

وتابع رئيس الزمالك: "لدي 60 تفويض من رؤوساء أندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لعزل عمرو الجنايني ولجنته".

وأكمل: "لن استكمل الدوري المصري في وجود عمرو الجنايني ومحمد فضل واللجنة غير الشرعية لاتحاد الكرة".

وأضاف: "أنا رجل قانون ولدي حصانة برلمانية ولا يجوز توقيع أي عقوبة ضدي بدون الرجوع لمجلس النواب".

واختتم: "في ظل الأحداث الجارية ستحدث مجزرة بين اللاعبين في استاد القاهرة لو لعبنا مباراة القمة".

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للزمالك، فإن اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد برئاسة مرتضى منصور، استقر على عدم استكمال الدوري.

وقال الزمالك في بيان مقتضب:

"قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني".

وكان مرتضى منصور قد أكد في تصريحات أمس، السبت، أن إدارة ناديه ستقرر عدم استكمال مباريات الدوري المصري بعد العقوبات الواردة بشأن أحداث مباراة السوبر.

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