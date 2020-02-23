آرسنال يحقق فوزًا مثيرًا على إيفرتون

23 فبراير 2020 - 08:54 م

حقق فريق ارسنال فوزًا صعبًا على إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي "البريميرليج".

تقدم إيفرتون مبكرا من ركلة حرة أبعدها دفاع أرسنال بشكل خاطيء فوصلت إلى دومينيك كلافيرت الذي صوب الكرة بشكل رائع من الوضع طائرا سكنت المقص الأيمن للحارس لينو.

وعادل ارسنال النتيجة من عرضية ساكا من جهة اليسار قابلها إدوارد نيكيتاه بتسديدة على الطاير من على حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء الهدف الثاني من كرة أمامية من ديفيد لويز خلف دفاعات فريق إيفرتون وصلت إلى بيير إيميريك أوباميانج المنفرد بمرمى إيفرتون فصوب كرة رائعة سكنت أقصى يمين المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تعادل البرازيلي ريتشارليسون لصالح إيفرتون، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بينهما.

ومع بداية الشوط الثاني، وفي دقيقته الأولى، استطاع بيير إيمريك أوباميانج تسجيل الهدف الثالث للجانرز، ليحقق لفريقه انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ارسنال للنقطة 37 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد نادي إيفرتون عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.