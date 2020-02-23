اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور: «مش بنتهدد»

23 فبراير 2020 - 08:57 م

علق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري.

وقال «فضل» في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد: "دولة القانون مفيش حد بيهددها.. نحن بلد قانون ودولة والكرة صناعة وليست هواية".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، في اجتماعه اليوم الإثنين، عدم استكمال مباريات الدوري بعد قرارات لجنة الانضباط بإيقاف 3 من لاعبي الزمالك بالإضافة لرئيس النادي الأبيض، وإداري الفريق.

وأكمل فضل: "كل نادي له احترامه، ولكننا حصلنا على الموافقات الأمنية لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الساعة 7:30 مساء الإثنين، على ستاد القاهرة".

وأوضح: "نحترم الجميع.. نحن لجنة من الفيفا.. لن ندخل في عند مع أحد ودورنا تطوير الكرة المصرية".

وأضاف: "الاتحاد المصري له كرامته وهيبته، هناك لوائح يجب احترامها، احنا جامدين جدا بالأصول واللوائح".

واختتم: "المنظر الذي حدث في مباراة السوبر لا يليق، ولجنة الانضباط لجنة مستقلة وقوية.. الشعب المصري يستحق أكثر من ذلك".