إسرائيل تعلن عن إصابة ثانية بـ "كورونا"

23 فبراير 2020 - 11:00 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، عن إصابة إسرائيلي ثان بفيروس "كورونا"، حسب وسائل إعلام عبرية.



وقالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة، إن المصاب، كان على متن سفينة "أميرة الماس" السياحية أثناء تواجدها في اليابان.

وقالت الوزارة في بيان مشترك صدر عنها وعن المركز الطبي "شيبا"، إن "الفحوصات التي أجريت في مختبرات الوزارة بيّنت إصابة مسافر آخر كان على متن سفينة (برينسس دايموند) في اليابان".

وأضاف البيان أن المصاب يخضع للحجر الصحي في مستشفى "شيبا" الواقع في "تال هشومير" (وسط إسرائيل). مشددا على أن "انتقال العدوى إلى المصاب لم يحدث في إسرائيل".



ونوهت الوزارة إلى أنه تم تشخيص إصابة 6 إسرائيليين كانوا على متن السفينة في اليابان، كحاملين للفيروس. مشيرة إلى أنّ اثنين منهم عادا للبلاد بينما ما يزال يمكث الأربعة الآخرون في اليابان.

وفي السياق، أعلنت بلدية تل أبيب الإسرائيلية، الأحد، أنها لن تسمح بمشاركة أجانب في سباق الماراثون المقرر تنظيمه الجمعة بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وذكرت البلدية أن الماراثون سيقام بمشاركة 40 ألف عداء إسرائيلي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

والسبت، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عزل 99 مواطنا على الأقل، بعدما تبين أنهم تواصلوا مع وفد من كوريا الجنوبية زار الأراضي المحتلة، وجرى تسجيل إصابات بين أعضاءه بفيروس "كورونا الجديد".