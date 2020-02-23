طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة ‎

23 فبراير 2020 - 11:10 م

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، غارات ضد أهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة.



وأفاد مراسل الأناضول بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت مواقع وأهدافا متفرقة في قطاع غزة سُمع معها دوي انفجارات عالية.



بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، في بيان مقتضب: "في هذه الساعة يشن جيش الدفاع غارات ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

ولم يتضح على الفور طبيعة الأهداف المستهدفة، وما إذا كان القصف أسفر عن سقوط ضحايا من عدمه.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.

فيما أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية.

وأوضحت أن ذلك يأتي ردا على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أحد عناصرها ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.