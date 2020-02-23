العراق يمدد حظر دخول الإيرانيين 15 يوما بسبب كورونا

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كورونا في إيران
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أعلنت هيئة المعابر الحدودية العراقية الحكومية، الأحد، تمديد حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد 15 يوما، على خلفية مخاوف من انتقال فيروس "كورونا الجديد".
وأفادت الهيئة، في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، أن خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا الجديد" قررت تمديد حظر دخول الإيرانيين 15 يوما عبر المنافذ الحدودية.
من جانبه، قال مصدر في الهيئة، للأناضول، إن قرار التمديد اتُخذ بعد اجتماع بين خلية الأزمة والسفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن القرار يستثني حاملي الجوازات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن العراق سيتخذ موقفا بشأن الرحلات الجوية خلال 48 ساعة.
كان العراق اتخذ قرار حظر دخول الإيرانيين الخميس الماضي، بينما عُلقت الرحلات الجوية من مطاري بغداد والنجف دون بقية المطارات وهي أربيل والسليمانية وكربلاء والبصرة.
وتأتي هذه الإجراءات وسط تزايد الإصابات بالفيروس في إيران إلى 43، توفي منهم 8 أشخاص؛ وهو أعلى عدد من الوفيات بسبب فيروس "كورونا الجديد" خارج الصين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"؛ حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.
وتقول الحكومة العراقية إنها لم تسجل أية إصابة بالفيروس حتى الآن
وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. -

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