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تسكين 500 أسرة من أهالي حكر السكاكيني في الأسمرات

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حي الأسمرات
حي الأسمرات
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المصريون ـ متابعات

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قال خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم اليوم البدء تسكين أهالي حكر السكاكيني في الأسمرات في والتي ستنتهي في غضون 8 أسابيع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك 500 أسرة من أهالي حكر السكاكيني سيت تسكينها في حي الأسمرات.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن منطقة حكر السكاكيني ستشهد بعد هدمها إنشاء خدمات للسكان الموجودين في المنطقة.

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