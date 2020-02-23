مواجهة نارية بين يعقوب السعدي ومحمد فضل بسبب "السوبر

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المصريون ـ متابعات

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قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إن اللجنة حصلت على نسخة من فيديوهات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك من الفار.
وتابع فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نعتذر عن سوء الفهم الذي حدث باعتقاد البعض أننا حصلنا على الفيديوهات من قناة أبو ظبي الرياضية».
وأكمل فضل «العلاقة قوية مع أستاذ يعقوب وكانت تسمح باتصال هاتفي للاستفسار عن تصريحاتنا»، مشيرا إلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي أجرى اتصالا هاتفيا معه وسأله على مصدر الفيديوهات التي اعتمدت عليها لجنة الانضباط.
وأردف «قلت لكابتن الخطيب أننا حصلنا على الفيديوهات من أبو ظبي وقد يكون الخلط حدث من هنا وفهم رئيس الأهلي أن الفيديوهات من قناة أبو ظبي».
ومن جانبه أكد يعقوب السعدي، رئيس قناة أبو ظبي الرياضية، أن محمد فضل أشار في تصريحات تلفزيونية إلى حصول اتحاد الكرة المصري على فيديوهات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك من قناة أبو ظبي، معلقا «أنا سمعتك بنفسي محدش قالي».
وأكمل السعدي «الشريط المتوافر لدى مجلس أبو ظبي الرياضي لا يختلف عن ما عرض على قناة أبو ظبي الرياضية»، معلقا «هناك مغالطة صريحة حدثت حينما صرح فضل أن الاتحاد حصل على فيديوهات المباراة من قناة أبو ظبي، لماذا لا يوجد وضوح».
وأوضح السعدي أن الأهلي طالبه بإرسال اللقطات التي حصل عليها اتحاد الكرة من قناة أبو ظبي، مشيرا إلى أنه نفى حصول الاتحاد على أي فيديوهات من القناة.

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