تعليق ناري لـ محمد فضل على انسحاب نادي الزمالك

23 فبراير 2020 - 11:10 م

علق محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على قرار نادي الزمالك بعدم استكمال بطولة الدوري الممتاز في ظل استمرار اللجنة في عملها.



وقال فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نحترم كافة الأندية، وحصلنا على الموافقات الأمنية والمباراة في موعدها غدا باستاد القاهرة»، معلقا «نطور الكرة المصرية ولسنا لجنة عشوائية كما قال البعض، نحن مكلفون من الفيفا».



وتابع «نحن دولة قانون لا تهدد وحكام مباراة القمة وصلوا إلى القاهرة»، مردفا «لا نقبل أي إهانات، إحنا جامدين جدا بالأصول وبالقانون واللوائح».

