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مكرم محمد أحمد: هؤلاء حولوا كرة القدم إلى اقتتال وحرب

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مكرم محمد أحمد: هؤلاء حولوا كرة القدم إلى اقتتال وحرب

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مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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مكرم محمد أحمد عن خلافه مع ووزير الإعلام : هجص

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن النقاد الرياضيين مسئولون عن وصول المباريات إلى معارك، مشيرا إلى أنهم حولوا منافسة كرة القدم إلى اقتتال وحرب شديدة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي احمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجمهور لديه ميول للعنف، متابعا، لا بد من إدراك أن الرياضة تعني منافسة وليس اقتتال.
وتابع مكرم محمد أحمد أن علاج الوضع الحالي لكرة القدم يكمن في إدراك النقاد أن هذا الوضع صعب استمراره ولا يؤدي إلى التقدم ولا إلى منافسة حقيقية بل يخلق كراهية وتعصب . 
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن تشجيع الكرة والتحمس لفريق ضروري حتى تكون المباراة قوية من الجانبين.

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