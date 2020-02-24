» مطرب شهير: "أغاني المهرجانات وصلت للملابس الداخلية"

وأضاف "عبدالباقي"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «القاهرة الآن» المذاع على شاشة «العربية الحدث» أن هناك حالة من التناقض في المجتمع فبينما نتخذ القرار ينادي البعض بضرورة ترك الفن للشارع ويقولون لنا حرام سيبوهم بياكلوا عيش وإذا تركناهم نفس الناس تقول لنا إزاي سايبينهم كده ؟ ودي شيزوفرينيا.



وتابع: «كلمات أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش إلي قال فيها خمره وحشيش هي أقل هذه الأغنيات سوءاً وتمثل «الأطلال» بالنسبة لفئة المهرجانات لكن بالعودة للوراء وبمشاهدة أغاني أخرى نجد كلمات تصف الملابس الداخلية».