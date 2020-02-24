أول رد من باسم سمرة على تصريحات محمد رمضان

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بالفيديو .. باسم سمرة: لم ألتق عائلة المشير قبل "صديق العمر"
بالفيديو .. باسم سمرة: لم ألتق عائلة المشير قبل "صديق العمر"
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المصريون ـ متابعات

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شاهد.. باسم سمرة يعتدي على محمد رمضان أمام الجمهور

قال الفنان باسم سمرة، إنه مستاء من الإعلاميين والصحفيين لاهتمامهم بالحديث عما بدر بينه وبين الفنان محمد رمضان مؤخرًا في إحدى المناسبات.
وأضاف «سمرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر» على تصريحات محمد رمضان، قائلا: «أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس»، مضيفًا: «محمد رمضان الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك.. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك.. لكن ميطلعش على التليفزيون يقل مني أنا مش عيل صغير».
ودعا باسم سمرة رمضان لفيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة لمناظرته في التمثيل.
وكان محمد رمضان قال إن باسم سمرة لم يكن في وعيه عندما دفعه في المناسبة، مضيفًا: «لو كان في وعيه كنت ناولته بإيدي الشمال».

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