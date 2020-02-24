  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو الجنايني

الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

محمد رمضان

الطيار الموقوف لـ"رمضان": عيب أوي أحنا مش عصابة

شوبير

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك بمباراة القمة

مجدي عبد الغني

فعل غريب لا يقوم به غير لاعيبة الدورى المصرى

هشام عشماوي

تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي

الاهلى والزمالك

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

الطقس

"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يدعم "الخطيب" ضد "الجبلاية"

فريد الديب

الديب: مبارك صحته زي البمب

متحف الأقصر ينظم لجانًا طبية لـ"حياة بلا سرطان"

الصفحة الأخيرة

"حياة بلا سرطان"
"حياة بلا سرطان"
Advertisements

متابعات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

الكشف عن آخر تطورات حالة المصاب بـ"كورونا"

#

مصر تضع حجر أساس أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط

#

قوافل طبية لـ" عنيك فى عنينا" تصل إلي أهالي الوادي الجديد

#

معسكر مغلق لـ "الدراويش" استعدادًا لـ "دجلة"

السياحة والآثار

مشروع ترميم

هرم زوسر المدرج

تحت شعار "حياة بلا سرطان" يبدأ متحف الأقصر بمحافظة الأقصر في صعيد مصر في تنظيم لجان طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020.

وقال السيد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن تلك اللجان الطبية تأتي تأكيدا على أهمية الدور التعريفي والتوعوي للجمهور بمرض سرطان الثدي، ومن المقرر أن تنعقد هذه اللجان كل يوم خميس على مدار شهر مارس، باعتبارها مبادرة مجتمعية لدعم مرضى السرطان في صعيد مصر.

ومن جانبه أوضح علاء حسين مدير متحف الأقصر، أن المتحف قام بتدشين مبادرة بعنوان ”لحياة أفضل“ بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالأقصر، ووزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات الحكومية، للكشف المبكر عن الأمراض بصفة عامة والقضاء عليها، طبقا للمناسبات الصحية العالمية.

وأشار إلى أنه على هامش المبادرة سيقام ندوة ثقافية عن الطب في مصر القديمة، يليها محاضرة حول الأورام السرطانية بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص وكيفية الكشف عنه تلقيها الدكتورة نهال ثروت طبيبة أورام بمستشفى الأقصر الدولي .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس حي الأسمرات: بنعمل اللي محدش يعمله
» أمر رئاسي بتوفير معارض للمواطنين بهذه السلع
» منتخب الشباب يواجه فلسطين في كأس العرب
» وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي
» الصحة العالمية: العطس في الكم هو الأفضل
» وفد "فيفا" يزور "الجبلاية"
» أحمد العوضي يثير الجدل بمواصفات فتاة أحلامه
» «الشيطان سايقه»..باسم سمرة يفتح النار على محمد رمضان
» المصرى يواصل تدريباته استعدادا لـ"نهضة بركان"
» مصرع 10 أشخاص بطريق المطار
» بشعة.. سوري يرجم زوجته وابنه حتى الموت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة