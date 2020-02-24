فعل غريب لا يقوم به غير لاعيبة الدورى المصرى

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علق مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، على مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، قائلًا:"الشكل العام في مباراة كأس السوبر بالإمارات كان سيئا".

وأضاف"عبد الغني"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "النادي الأهلي لو ذهب لمكان المباراة ستفرض عقوبات على نادي الزمالك".

وتابع: "الاحتقان بين جمهور الأهلي والزمالك هو نفس الاحتقان بين جمهور الأهلي والمصري، ما يحدث الآن ليس رياضة، معلقًا: "الدوري الوحيد اللي اللاعيبة بتخلص المباراة ومش بتسلم على بعض هو الدوري المصري".

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