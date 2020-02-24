تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي

24 فبراير 2020 - 11:38 ص

أفادت مصادر مطلعة، بأن مصلحة السجون نفذت حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، المتورط فى العديد من قضايا الإرهاب في البلاد حسب صحيفة أخبار اليوم.





وهشام عشماوي مصنف ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا في أكتوبر 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو 2019، ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها.





وكان عشماوي ضابطا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح إرهابيا خطيرا في 2012، وقد اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في درنة شرقي ليبيا، خلال معارك لدحر المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة.







وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على عشماوي بالإعدام، وإحالة أوارقه إلى المفتي للتصديق عليها.







