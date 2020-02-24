الطيار الموقوف لـ"رمضان": عيب أوي أحنا مش عصابة

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رد الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، على تصريحات الفنان محمد رمضان خلال حواره على التليفزيون المصري بشأن أزمة الطائرة، قائلاً: "والله ما طلبت من محمد رمضان ولا مليم، أنا مش بهتم بالفلوس".

ونفى "أبو اليسر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ما ردده رمضان بشأن أن لديه رخصتان، قائلاً: "فين الرخصتين.. موجود فين في العالم ده،"إحنا مش عصابة يا أستاذ محمد رمضان.

وأضاف: "عيب أوي أنه يقول أنه يخصص ليا مرتب شهري"، موضحا أنه ليس لديه مانع أن يحصل على تعويض من محمد رمضان ولكن في حضور الفريق القانوني، متابعا: "أنا الحكومة فعلا داخل الطائرة، زي القبطان في السفينة".

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