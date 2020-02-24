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رئيس حي الأسمرات: بنعمل اللي محدش يعمله

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حسن غندور
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ألمانيا

إكسترا نيوز

الاسمرات

حسم غندور

أكد حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، أنه تم توفير فرص عمل للسيدات بحي الأسمرات بالمصانع، منوها بأن يتم تصدير ملابس داخلية للأطفال إلى ألمانيا من داخل حي الأسمرات منذ 13 شهرًا، فضلاً عن تصدير السبح، وسجاد لأمريكا، معقبًا: " إحنا شغالية بأعلي جهد وبنعمل اللي محدش يقدر يعمله عشان مصر ".

 وأضاف "غندور"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن حي الأسمرات به 3 مدارس تعليم أساسي، ومدرسة أخرى ثانوي صناعي، فضلا عن وجود فصول تعليم مزدوج، كاشفًا عن أن الحاصل على الشهادة الإعدادية من أهالي الأسمرات ولم يستكمل تعليمه وعمره لم يتجاوز 40 عامًا، يتم إلحاقه بمركز التدريب الحرفي ليتعلم حرفة.

 وتابع: "إلى أن الدارس يحصل على مكافأة شهرية بحد أدنى 220 جنيه وحد أقصى 3500 جنيه، منوهًا بأن نسبة السلوك بين أهالي حي الأسمرات كانت 5%، بينما وصلت نسبة السلوك الآن إلى 65%".

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