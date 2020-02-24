  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد

مكرم أحمد لمهاجمي"رمضان":"مش هنقطم رقبة كل اللي ميعجبناش

العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"

العراق يسجل أول حالة لـ"كورونا"

مجدي يعقوب

رد قاسٍ من الإفتاء على تكفير مجدي يعقوب

كورونا

طبيب: ربنا حمى مصر من كورونا بفضل الرئيس السيسي

ثلاث إشاعات خاطئة عن حظر الطيران فوق مكة

العثور على جثة معتمرة يثير ضجة بمكة المكرمة

كارتيرون

قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة مع الأهلي

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

اتحاد الكرة يحسم أمر إقامة مباراة القمة اليوم

عمرو الجنايني

الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

محمد رمضان

الطيار الموقوف لـ"رمضان": عيب أوي أحنا مش عصابة

محمد رمضان يثير الجدل من جديد: "أنا مش نمبر وان"

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من "المهن التمثيلية"

#

محمد رمضان عن أدوار البلطجة: مش طالعين نبيع سبح

#

تطورات مثيرة بأزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

#

محمد رمضان يثير الجدل من السعودية:" يومي قضيته واقف"

خرج الفنان محمد رمضان، عن صمته، ليرد على السخرية والجدل الذي أثير بسبب أغنيته "نمبر وان"، موضحًا أن ظلم الإعلام له هو ما دفعه لتقديم هذه الأغنية، وفق قوله.

وقال محمد رمضان أثناء لقائه بالتليفزيون السعودى ببرنامج "كارول كاريوكى":أنا اتظلمت من بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وهو ما دفعنى لتقديم أغنية "نمبر وان".

وأوضح رمضان: "كان القصد من الأغنية أن الجمهور هو الذي يجعل الفنان نمبر وان وأنا لا أصنف نفسي نمبر وان".

يذكر أن  محمد رمضان يواصل العمل الآن علي مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في رمضان 2020.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مذيعة تقصف جبهة زميلها والسبب صادم
» "ملطشة القلوب".. هاني رمزي يرقص برفقة إعلامية شهيرة
» استثناء أصحاب المعاشات من شرط امتلاك السيارة
» ارتفاع حرارة القطب الجنوبي وذوبان الجليد.. كارثة تكشفها ناسا
» محمد رمضان يثير الجدل من جديد: "أنا مش نمبر وان"
» إليسا تفتح النار على لبنان: "دولتنا وقحة"
» رئيس حي الأسمرات: بنعمل اللي محدش يعمله
» أمر رئاسي بتوفير معارض للمواطنين بهذه السلع
» منتخب الشباب يواجه فلسطين في كأس العرب
» وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي
» الصحة العالمية: العطس في الكم هو الأفضل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة