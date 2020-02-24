» ارتفاع حرارة القطب الجنوبي وذوبان الجليد.. كارثة تكشفها ناسا

24 فبراير 2020 - 12:28 م

أشارت صور جديدة التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" حالة من التأثير المرعب لموجة الحرارة القياسية على القارة القطبية الجنوبية، حيث ارتفعت درجة الحرارة في القطب الجنوبي إلي 18.3 درجة مئوية قبل أسبوعين وهي تعتبر الدرجة الأعلى تاريخيا في القطب الجنوبي.

وظهرت الصورة التي نشرتها"ناسا" صادمة من الفضاء لذوبان الثلج في القارة بشكل واضح وتكوين بحيرات مائية أعلي القمم الجليدية بسبب الذوبان المتزايد للثلوج، وتنتشر البقع الخضراء علي سطح جزيرة إيجل في شبه جزيرة أنتاركتيكا".

وباستمرار درجات الحرارة المرتفعة يتراجع الغطاء الجليدي للجزيرة بسرعة قياسية وتتجمع المياه الذائبة في برك غطت مساحة تبلغ

2.6 كيلو متر مربع، ومزيلة 10 سنتيمتر من سطح الثلج.

وأشارت ناسا إلي أن موجة الحر تسببت في ذوبان 20% من |إجمالي تراكم الثلوج الموسمي في الجزيرة، حسبما نشرت"سكاي نيوز".