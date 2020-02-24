قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة مع الأهلي

24 فبراير 2020 - 12:55 م

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، إلغاء المران الصباحي للفريق، والذي كان مقررًا له في الحادية عشر صباح اليوم الاثنين في اتجاه لخوض مباراة القمة أمام الأهلي.





وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر في وقت سابق عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة المؤقتة الحالية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.



