  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد

مكرم أحمد لمهاجمي"رمضان":"مش هنقطم رقبة كل اللي ميعجبناش

العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"

العراق يسجل أول حالة لـ"كورونا"

مجدي يعقوب

رد قاسٍ من الإفتاء على تكفير مجدي يعقوب

كورونا

طبيب: ربنا حمى مصر من كورونا بفضل الرئيس السيسي

ثلاث إشاعات خاطئة عن حظر الطيران فوق مكة

العثور على جثة معتمرة يثير ضجة بمكة المكرمة

كارتيرون

قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة مع الأهلي

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

اتحاد الكرة يحسم أمر إقامة مباراة القمة اليوم

عمرو الجنايني

الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

محمد رمضان

الطيار الموقوف لـ"رمضان": عيب أوي أحنا مش عصابة

قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة مع الأهلي

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أحمد عيد يفجر مفاجأة مدوية عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

#

قرار عاجل من الكويت بشأن رعاياها بإيران

#

قرار عاجل من "السيسى" بشأن هذا الأمر

#

قرار عاجل من وزير التموين بشأن الدعم النقدى

اتحاد الكرة

إلغاء

قمة

القمة

الأهلى والزمالك

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، إلغاء المران الصباحي للفريق، والذي كان مقررًا له في الحادية عشر صباح اليوم الاثنين في اتجاه لخوض مباراة القمة أمام الأهلي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر في وقت سابق عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة المؤقتة الحالية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة اليوم الإثنين مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري في الساعة السابعة والنصف مساء.
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مذيعة تقصف جبهة زميلها والسبب صادم
» "ملطشة القلوب".. هاني رمزي يرقص برفقة إعلامية شهيرة
» استثناء أصحاب المعاشات من شرط امتلاك السيارة
» ارتفاع حرارة القطب الجنوبي وذوبان الجليد.. كارثة تكشفها ناسا
» محمد رمضان يثير الجدل من جديد: "أنا مش نمبر وان"
» إليسا تفتح النار على لبنان: "دولتنا وقحة"
» رئيس حي الأسمرات: بنعمل اللي محدش يعمله
» أمر رئاسي بتوفير معارض للمواطنين بهذه السلع
» منتخب الشباب يواجه فلسطين في كأس العرب
» وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي
» الصحة العالمية: العطس في الكم هو الأفضل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة