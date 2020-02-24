العثور على جثة معتمرة يثير ضجة بمكة المكرمة

24 فبراير 2020 - 01:20 م

سادت حالة من الجدل في السعودية، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية في المملكة، اليوم الإثنين، على معتمرة أقدمت على القفز من الدور الثاني من مقر سكنها في منطقة مكة المكرمة.



وحسب "سبق" المحلية، فقد تبين أن المعتمرة من الجنسية السودانية، ووضعت حدًا لحياتها صباح اليوم الإثنين، بعد أن رمت بنفسها من الدور الثاني من عمارة، حيث مقر سكنها بحي جرول في مكة المكرمة؛ ما أسفر عن وفاتها على الفور.



وبوصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ، تبين أن المعتمرة قد فارقت الحياة.



ونقل جثمان المعتمرة السودانية إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات وأسباب إقدامها على فعلتها.

