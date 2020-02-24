» مذيعة تقصف جبهة زميلها والسبب صادم

24 فبراير 2020 - 01:33 م



دخل الإعلامي محمد الرميحي، وزميلته مها بهنسي، في شجار حاد بسبب أحداث مباراة السوبر، والعقوبات التي تلتها .



وقالت "بهنسي" برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن" يجب على الأهلي عدم الاعتراض على لوائح رسمية، معقبة: "لما المسئول يلجأ للائحة في تنفيذ العقوبات يجب أن يلتزم الكل بهذه العقوبات، سواء أهلي أو زمالك ".



ورد "الرميحي" عليها قائلا: "طبقًا لبيان الأهلي، العقوبات لم تتم وفقًا للائحة"، موضحًا أن مباراة السوبر المحلي شهدت موقفًا غير أخلاقي، للمرة الأولى، يحدث في تاريخ الكرة المصرية .