مكرم أحمد لمهاجمي"رمضان":"مش هنقطم رقبة كل اللي ميعجبناش

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صدى البلد

أحمد موسى

محمد رمضان

مكرم محمد احمد



علق الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،علي أزمة الفنان محمد رمضان مع الطيار الموقوف ، قائلا :" إن محمد رمضان لديه مشكلة في الخلط فيما يقدمه بين التمثيل والغناء، و على النقاد والجمهور أن يحددوا له ما يجب أن يكمل فيه".

وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين،: "طالما أن محمد رمضان لم يقوم بخرق للذوق العام والآداب ومستوى ومجمل الموقف الأخلاقي، نصبر عليه شوية".

 و تابع :"مش هنقطم رقبة كل اللي ميعجبناش، جايز اللي مش عاجبك يعجب غيرك، مشددًا على ضرورة أن يتم مناقشة الأشياء قبل رفضها وعدم توصيف الأشياء والأشخاص ابتداءً، ونترك الناس تجرب وتبتكر وتعد.

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