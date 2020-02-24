مكرم أحمد لمهاجمي"رمضان":"مش هنقطم رقبة كل اللي ميعجبناش

24 فبراير 2020 - 02:12 م





علق الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،علي أزمة الفنان محمد رمضان مع الطيار الموقوف ، قائلا :" إن محمد رمضان لديه مشكلة في الخلط فيما يقدمه بين التمثيل والغناء، و على النقاد والجمهور أن يحددوا له ما يجب أن يكمل فيه".



وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين،: "طالما أن محمد رمضان لم يقوم بخرق للذوق العام والآداب ومستوى ومجمل الموقف الأخلاقي، نصبر عليه شوية".



و تابع :"مش هنقطم رقبة كل اللي ميعجبناش، جايز اللي مش عاجبك يعجب غيرك، مشددًا على ضرورة أن يتم مناقشة الأشياء قبل رفضها وعدم توصيف الأشياء والأشخاص ابتداءً، ونترك الناس تجرب وتبتكر وتعد.

