  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد

مكرم أحمد لمهاجمي"رمضان":"مش هنقطم رقبة كل اللي ميعجبناش

العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"

العراق يسجل أول حالة لـ"كورونا"

مجدي يعقوب

رد قاسٍ من الإفتاء على تكفير مجدي يعقوب

كورونا

طبيب: ربنا حمى مصر من كورونا بفضل الرئيس السيسي

ثلاث إشاعات خاطئة عن حظر الطيران فوق مكة

العثور على جثة معتمرة يثير ضجة بمكة المكرمة

كارتيرون

قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة مع الأهلي

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

اتحاد الكرة يحسم أمر إقامة مباراة القمة اليوم

عمرو الجنايني

الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

محمد رمضان

الطيار الموقوف لـ"رمضان": عيب أوي أحنا مش عصابة

العراق يسجل أول حالة لـ"كورونا"

عرب وعالم

العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"
العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

دولة عربية تسجل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

#

سامسونج تعلن عن إصابة أول حالة بفيروس كورونا

#

الكشف عن آخر تطورات حالة المصاب بـ"كورونا"

#

شاهد.. شفاء أول حالة «كورونا» في الإمارات

العراق

إيران

كورونا

فيروس كورونا

أعلنت دائرة الصحة في محافظة النجف جنوبي العراق، عن تسجيل أول إصابة بفيروس"كورونا" لزائر إيراني، وعلي أثر هذا الاكتشاف تم إخلاء مستشفى النجف.

وأوضح رضوان الكندي مدير عام دائرة صحة النجف في بيان نشرته "سكاي نيوز" أن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية الذي يحمل الجنسية الإيرانية بالفيروس، لافتًا إلي أن الطالب دخل العراق قبل قرار الحظر الذي أعلنت عنه خلية الأزمة الوزارية بحظر دخول المواطنين الإيرانيين إلى العراق.

وأشار إلى أن فرق التفتيش شكت في حالة الطالب أثناء عملية تفتيش بين الزائرين والطلبة في أماكن سكنهم بالمدينة المقدسة لدى الشيعة، مضيفًا أن الطالب تم تحويله إلى المستشفي وتم إرسال عينات منه إلي الفحص المخبري وتم وضعه في العزل الصحي بعد ثبوت إصابته.

جدير بالذكر أن حالات الوفاة في إيران جراء الفيروس وصلت إلى 7 حالات، وتعتبر هي أكثر دولة سجل فيها أكبر وفيات بالفيروس بعد الصين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مذيعة تقصف جبهة زميلها والسبب صادم
» "ملطشة القلوب".. هاني رمزي يرقص برفقة إعلامية شهيرة
» استثناء أصحاب المعاشات من شرط امتلاك السيارة
» ارتفاع حرارة القطب الجنوبي وذوبان الجليد.. كارثة تكشفها ناسا
» محمد رمضان يثير الجدل من جديد: "أنا مش نمبر وان"
» إليسا تفتح النار على لبنان: "دولتنا وقحة"
» رئيس حي الأسمرات: بنعمل اللي محدش يعمله
» أمر رئاسي بتوفير معارض للمواطنين بهذه السلع
» منتخب الشباب يواجه فلسطين في كأس العرب
» وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي
» الصحة العالمية: العطس في الكم هو الأفضل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة