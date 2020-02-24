حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها مع "دهب عيرة"

شاركت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورًا جديدة لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها وسط فريق عمل مسلسل "دهب عيرة".

وعلقت حلا شيحة على الصور: "23 فبراير عيد ميلادي النهاردة، كان من أجمل اللحظات في حياتي وسط فريق عمل مسلسل (دهب عيرة) رمضان 2020، إنتاج (العدل جروب)، فجئوني بعد التصوير باحتفال بسيط ليا.. بجد فرحت من قلبي وبشكرهم من قلبي، ويارب تبقى سنة جميلة علينا كلنا، أنا متفائلة جدا جدا إن السنة دي كلها خير".

ومسلسل "دهب عيرة" بطولة الفنانة يسرا ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ويشارك فيه كل من جومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، ومن من تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب.