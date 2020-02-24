3 مليارات دولار.. صفقة سلاح بين واشنطن والهند

24 فبراير 2020 - 03:00 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة على وشك توقيع صفقة مع الهند لتزويدها بمروحيات حربية وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي ذلك أثناء كلمة ترامب أمام حشد من الجماهير الهندية في مدينة أحمد آباد غرب الهند بعد كلمة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، ومشيرا إلى أن واشنطن ونيودلهي ملتزمتان بالعمل علي وقف الإرهابيين ومحاربة أفكارهم.

في سياق متصل أكد ترامب أن العمل مع باكستان مستمر من أجل القضاء علي الإرهاب معبرا عن أمله في تخفيف حدة التوتر فيا لمستقبل بين كافة دول جنوب آسيا.

ولفت ترامب أنه سيبحث مع رئيس الوزراء جهود تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مضيفا أن واشنطن في المراحل الأولي من الطريق إلي إبرام صفقة تجارية "لا تصدق" مع نيودلهي.

جدير بالذكر أن ترامب بصحبة زوجته ميلانيا وصل صباح اليوم إلي مدينة أحمد آباد في أول زيارة رسمية له إلي الهند تستغرق يومين، وبعد الزيارة الرسمية سيزور بعض المعالم السياحية في الهند قبل التوجه إلي نيودلهي.