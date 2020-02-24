تطورات جديدة في قضية "نانسي عجرم"

كشفت رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا الفنانة اللبانية نانسي عجرم عن تطورات جديدة بالقضية.

وكتبت محامية أسرة محمد الموسى الشاب القتيل، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنه "تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن بحيث انجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته الى دائرة قاضي التحقيق ".

?وكانت المحامية رهاب بيطار، غردت عبر حسابها على موقع "تويتر"، الخميس الماضي، إن لجنة الأطباء الشرعيين انتهت من إعادة معاينة جثة القتيل محمد الموسى، وأنها بصدد وضع تقريرها النهائي لتسليمه للقضاء اللبناني.

وأعلنت بيطار من قبل تقديمها طلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وذلك في فيلا نانسي عجرم مسرح الجريمة، مؤكدة أنها طعنت بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء.

وذكرت "هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء".

وأضافت "لقد تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادى الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة".