  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

كارثة.. الصحة العالمية: نستعد لاحتمال تحول "كورونا" لوباء

أرشيفية

أمطار غزيرة تُغرق القاهرة والجيزة

السجائر

البرلمان يقر زيادة الضرائب على السجائر

الزمالك

رسميًا.. الزمالك يقرر خوض مباراته أمام الأهلي

أماني التميمي

فنانة شهيرة:«اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين »

مصابو كورونا

كورونا تظهر في 7 دول عربية

عجرم

تطورات جديدة في قضية "نانسي عجرم"

البرلمان

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية

الأهلي والزمالك

كيف كانت مباراة أشبال الأهلي أمام الزمالك منذ 35 عامًا؟

أمير توفيق

قبل القمة.. مدير تعاقدات الأهلي يعلق على أحداث المباراة

تطورات جديدة في قضية "نانسي عجرم"

عرب وعالم

عجرم
عجرم
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مفاجأة جديدة قد تغير مجرى التحقيقات في قضية "ناسي عجرم"

#

هيفاء وهبى ونجوى كرم في قضية زوج نانسي عجرم

#

تطورات جديدة في قضية سرقة "ساعات" ملك المغرب

#

تفاصيل جديدة في قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم

الفن

نانسي عجرم

قتيل نانسي عجرم

كشفت رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا الفنانة اللبانية نانسي عجرم عن تطورات جديدة بالقضية.

وكتبت محامية أسرة محمد الموسى الشاب القتيل، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنه "تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن بحيث انجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته الى دائرة قاضي التحقيق ".

?وكانت المحامية رهاب بيطار، غردت عبر حسابها على موقع "تويتر"، الخميس الماضي، إن لجنة الأطباء الشرعيين انتهت من إعادة معاينة جثة القتيل محمد الموسى، وأنها بصدد وضع تقريرها النهائي لتسليمه للقضاء اللبناني.

وأعلنت بيطار من قبل تقديمها طلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وذلك في فيلا نانسي عجرم مسرح الجريمة، مؤكدة أنها طعنت بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء.

وذكرت "هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء".

وأضافت "لقد تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادى الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كيف كانت مباراة أشبال الأهلي أمام الزمالك منذ 35 عامًا؟
» مهاجم الزمالك يثير الجدل بتغريدة قبل مباراة القمة
» شاهد.. أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل مباراة القمة
» وصول أتوبيس يقل ناشئي الزمالك لإستاد الفاهرة
» 3 مليارات دولار.. صفقة سلاح بين واشنطن والهند
» مذيعة تقصف جبهة زميلها والسبب صادم
» "ملطشة القلوب".. هاني رمزي يرقص برفقة إعلامية شهيرة
» استثناء أصحاب المعاشات من شرط امتلاك السيارة
» ارتفاع حرارة القطب الجنوبي وذوبان الجليد.. كارثة تكشفها ناسا
» محمد رمضان يثير الجدل من جديد: "أنا مش نمبر وان"
» إليسا تفتح النار على لبنان: "دولتنا وقحة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:54 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة