» مهاجم الزمالك يثير الجدل بتغريدة قبل مباراة القمة

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مهاجم الزمالك

مباراة القمة

مصطفى محمد

أشار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى محمد إلى أنه يتواجد في منزله قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها مساء اليوم الاثنين على ملعب ستاد القاهرة.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجو سقعه اوووي في البيت".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في تصريحات أمس الأحد انسحاب الفريق الأبيض من استكمال بطولة الدوري المصري في ظل تواجد اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


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