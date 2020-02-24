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كيف كانت مباراة أشبال الأهلي أمام الزمالك منذ 35 عامًا؟

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بالفيديو..

كيف كانت مباراة أشبال الأهلي أمام الزمالك منذ 35 عامًا؟

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ما يتوقع أن يتم تكراره اليوم، حدث قبل 35 عاما، عندما واجه النادي الأهلي نظيره الزمالك بفريق الناشئين في المباراة التي أقيمت ضمن إطار مباريات كاس مصر.

واليوم قرر نادي الزمالك اللعب بالناشئين في مباراة القمة ضد الأهلي، على خلفية غضب الفريقين من قرار العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة على اللاعبين المتسببين في أحداث السوبر.

المباراة كانت في ربع نهائي كأس مصر عام 1985 مشاركة الأهلي بفريق من الشباب والناشئين.

وجاء الأسباب مختلفة لما يحدث اليوم الإثنين، حيث تقدم محمود الجوهري المدير الفني للأهلي باستقالته من قيادة الفريق، قبل مباراة القمة في كأس مصر بعشرة أيام، وذلك بسبب خلافه مع صالح سليم رئيس النادي، ومعارضته تعيين حسن حمدي في منصب مدير الكرة.

وفي خطوة جريئة منه، وافق صالح سليم على الاستقالة رغم تضامن 16 لاعبا من الفريق مع الجوهري، وقرر معاقبتهم بالإيقاف لمدة شهر، مع خوض مباراة الزمالك بالشباب والناشئين

وفي مفاجأة مدوية انتصر أشبال الأهلي على كبار الزمالك بنتيجة 3-2.

شاهد الفيديو..


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